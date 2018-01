Ung man mördad på restaurang

Under eftermiddagen greps en man i 45-årsåldern misstänkt för dådet . Han anhölls därefter av åklagare.

Det var vid 13-tiden på onsdagen som en man attackerades på en restaurang i centrala Nässjö . Han fördes till sjukhus med svåra skador. Sent på eftermiddagen meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.

