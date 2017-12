Man häktad för mordförsök

– Själva mordförsöket skedde i centrala Jönköping men riktigt vad som hände och varför är ännu inte klarlagt utan det arbetar vi med just nu, berättar Thomas Agnevik, presstalesperson hos polisen. Han fortsätter:

Under juldagen häktades en man i 20-års åldern på sannolika skäl, som är den högre misstankegraden, som misstänkt för mordförsök på en fem år äldre man. Den nu häktade mannen ska ha stuckit den offret i buken.

Under måndagen häktades en man i 20-årsåldern på sannolika skäl misstänkt för mord på en några år äldre man natten mot lördag. Detta efter ett bråk då den nu häktade mannen ska ha tillfogat den andre mannen stickskador i buken.

