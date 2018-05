Man misshandlad och rånad på Jönköpings marknad

I övrigt har Jönköpings marknad varit en förhållandevis lugn tillställning för polisen. Under fredagen och lördagen omhändertogs totalt elva personer enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer.)

En medelålders man blev misshandlad och rånad på pengar under Jönköpings marknad på fredagskvällen.

-----

