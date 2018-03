Räddningspådrag vid lägenhetsbrand i Huskvarna

Rökdykare sattes in då de initialt fanns misstankar om att människor var kvar i lägenheten. Men det visade sig senare att ingen person befann sig inne i bostaden.

På torsdagen brann det i en lägenheter på Öxnehaga. Räddningstjänsten satte in rökdykare då det misstänktes att personer fanns kvar i lägenheten.

-----

No more pages to load