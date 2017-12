Polisen tror att det kan ha inträffat fler liknande stölder under kvällen.

Polisen kunde med hjälp av uppmärksamma ordningsvakter gripa en man som stal mobiltelefoner hos besökare inne på Harrys och Sliver under juldagskvällen.

Mobiltjuv slog till mot citykrog under julhelgen

