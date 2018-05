Polisen har genomfört förhör med vittnen under hela helgen och har även fortsatt med dörrknackning i området.

Polisen spärrade av området och genomförde en teknisk undersökning. Avspärrningarna hävdes senare och under lördagseftermiddagen beslutade åklagaren att mannen, som är i 50-årsåldern, skulle anhållas skäligen misstänkt för mordförsök, alternativt dråpförsök.

Mordförsöket i Jönköping – polisen kallar in fler vittnen

