Mordplatsen – ett blodigt inferno

– Det var allt möjligt, saft, vätska till såpbubblor och sprit, bland annat, sade Helene Gestrin vid dagens presskonferens. Huset i övrigt var orört vilket förvånar lite menade Gestrin när saken fördes på tal då den som är ute efter pengar eller andra värdesaker oftast rotar runt i hela huset och vänder ut och in på allt i sin jakt på saker att stjäla.

Att det var blodigt och kladdigt i det nu mördade parets kök råder ingen tvekan om. Enligt poliser som varit på plats har det varit väldigt blodigt och kammaråklagare Helene Gestrin sade under tisdagens presskonferens att det var ett ”fult” mord.

