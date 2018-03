Mullsjöbons sambo i förhör: Jag bad honom dra åt helvete

Sambon uppger vidare att hon aldrig sett, träffat eller på annat sätt haft kontakt med denne ”Mattias” och inte heller sett den telefon som 24-årigen haft som när han hållit kontakt med ”Mattias” utan deras kontakt ska ha skett via en hemsida på internet.

Försvaret hade kallat 24-årigens sambo som även är mor till parets barn. Hon menade att hennes sambo varit både lugn och harmonisk under större delen av förra året och då även tiden efter att det brutala dubbelmordet skett. Men hon vittnade även om ett stort bråk som ska ha inträffat tidigare under våren 2017. Det ska ha gällt en leksaksspis till ett av barnen. Sambon menar att när det bråkar så är den misstänkte 24-årigen lugnet självt medan hon blir arg och skriker. Hon uppger själv att hon bad sin sambo ”dra åt helvete” och att han då gav sig av och ska enligt som hon minns det ”kört norröver” och stannat borta över natten. Det är dock oklart var han övernattat.

