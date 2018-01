Ny lag ska minska hatspridning i sociala medier

(*BBS = Bulletin Board System. BBS:er var vanliga innan internet som vi känner det i dag kom igång och användes bland annat för fildelning och spridning av t ex hets mot folkgrupp.)

Olaga integritetsintrång (Brottsbalken 4:6 c, 6d §§)

Men trots den nya lagen finns det fortfarande vissa hinder när det här typen av brott ska utredas, bland annat då polisen i dag har begränsad tillgång till lagrad data. Det påverkar all brottslighet som begås på nätet.

-----

No more pages to load