Det var vid 11-tiden på måndagsförmiddagen som SOS larmades om att en personbil hade kört in i ett vägräcke på E4 strax norr om Brahehus.

En personbil körde in i ett vägräcke på måndagsförmiddagen vid Brahehus på E4. Inga allvarliga skador rapporterades.

Personbil dundrade in i vägräcke på E4

