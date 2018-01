Polis ingrep vid familjekaos – en anhållen

Exakt vad som framkommit i förhören vill polisen inte gå in på i nuläget. Den misstänkte är känd av polisen sedan tidigare. Han bor inte själv på den adress där han greps, men är hemmahörande i Jönköpings kommun.

– Han var i trapphuset där och ville ta sig in i en lägenhet. Han har uttalat hot och varit aggressiv. Det fanns andra i trapphuset som hindrade honom från att ta sig in, säger Åsa Willsund, polisens presstalesperson i region Öst.

På tisdagen grep polisen en hotfull man som försökte ta sig in hos sina föräldrar på Öxnehaga. Han är nu anhållen misstänkt för olaga hot.

