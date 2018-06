Polisen kan ha sprängt internationell BMW-liga

Tillsammans med tullen och kustbevakningen arbetar polisen med ett regeringsuppdrag för att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår stölder i Sverige. Nyligen lämnades den första delredovisningen in.

– I den fortsatta utredningen jobbar vi med att försöka knyta stöldgodset till fler liknande stölder i Jönköpingsområdet och i övriga landet. Därför vill vi gärna få in tips och iakttagelser från allmänheten, även eventuella foton eller filmer, säger Leidefors.

De misstänkta BMW-tjuvarna häktades under måndagen på sannolika skäl misstänkta för stöld.

– Genom spaningsinsatser kunde vi lokalisera några misstänkta personer. De vägrade att stanna när vi försökte stoppa deras bil för kontroll men efter ett kort förföljande i Forserum kunde vi gripa två män i 25-åldern under torsdagskvällen, säger tillförordnad utredningschef Mikael Leidefors, i ett pressmeddelande.

Förra veckan fick polisen in stöldanmälningar från BMW-ägare i Habo, Nässjö och Tranås. Jönköpingspolisen var beredd efter att en liknande stöldvåg inträffat i Linköping och Norrköping veckorna innan.

