Polisen om listiga vapnet som fäller fartdårarna: ”Jätteeffektivt”

– Fastnar man i den så får man ett brev från Kiruna om att man har kört för fort. Så det kameran fångar under dagen, det plockar vi in i datorn, och sen skickar vi det till Kiruna, säger Peter Karlsson.

Under måndagen fanns kameran utplacerad på Huskvarnavägen i höjd med Oset.

-----

No more pages to load