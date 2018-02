Polisen skaffar ny hemsida

Polisen går idag över till en mobilanpassad webbplats. Den gamla versionen av hemsidan släcks ner under dagen och under ett par timmar under förmiddagen sker inga uppdateringar. Det innebär också en paus i flödet av nyheter och händelser via RSS och Twitter.

Om du prenumererar på polisnyheter via RSS kan du behöva uppdatera länken till RSS-flödet efter lanseringen. Har du bokmärken eller sparade länkar till sidor kan dessa brytas i samband med flytten. Men adressen till webbplatsen, polisen.se, kommer att vara den samma även efter flytten.