Polisen varnar efter ny åldringsstöld

– Man ska aldrig släppa in någon man inte känner som inte kan legitimera sig, säger Marcus Anefur, vid polisen i Jönköping, och fortsätter:

Efter att mannen lämnat bostaden upptäckte kvinnan att hon saknade flera smycken till ett okänt värde. Polisen misstänker att ytterligare en person tog sig in i lägenhet och stal dem.

På torsdagen blev en kvinna i 90-årsåldern utsatt för grov stöld i sitt hem . Kvinnan släppte in en man som påstod att han skulle kontrollera hennes vitvaror. Men när mannen hade gått upptäckte kvinnan att flera av hennes smycket var försvunna. Nu varnar polisen för liknande brott.

-----

