Polisen varnar för ny dödsdrog – säljs på svarta marknaden

Merparten av beslagen av falska mediciner har gjorts i Stockholmsområdet, vilket får polisen att tro att de dödliga tabletterna kan distribueras via gatulangning där. Några beslag har även gjorts i andra delar av landet. Vanligast är dock att falska mediciner säljs via internet.

– Cyklopropylfentanyl är en av de farligaste fentanylsubstanser som finns. Bara under andra halvåret 2017 orsakade den över 60 dödsfall i Sverige, säger Stewe Alm vid underrättelseenheten på Polisens nationella operativa avdelning – NOA – i ett pressmeddelande på polisens webb.

