Polisens varning: Nu är det högsäsong för ficktjuvar

Se till att ha dina tillhörigheter under uppsikt. Polisen skriver att man alltid bör lägga sina värdesaker på bordet istället för att hänga sin jacka eller sin väska på en stol när man vistas på kafé eller restaurang. Plånböcker och mobiler bör alltid förvaras i en innerficka och handväskor ska vara stängda.

– Erfarenheter visar att stölderna börjar i juni och pågår under sommaren, säger Niklas Andersson på brottssamordningen vid polisen, i en kommentar på polisens hemsida.

-----

No more pages to load