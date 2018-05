Polisjakt efter misstänkt rattfyllerist – prejades av vägen

Förföljandet pågick under några minuters tid på mindre och vid tidpunkten otrafikerade gator i södra delen av Huskvarna. Till slut tvingades polispatrullen att preja fordonet för att få stopp på det.

