Rånare knivhögg kvinna i ansiktet: ”Forsade blod”

Kvinnans skador var inte allvarliga, men hon fick sys med sju stygn i ansiktet. Efter händelsen har hon inte vågat arbeta ensam i butiken. Enligt vad kvinnan berättat under rättegången känner hon nu skräck varje gång hon åker till arbetsplatsen.

Innan kvinnan hann uppfatta vad rånaren sade högg han henne med kniven i ansiktet. Under rättegången har kvinnan berättat att hon först inte förstod vad som hänt, men att det ”forsade blod från någonstans i ansiktet”.

Det var i mars förra året som en rånare slog till mot en butik i Nässjö. Under knivhot uppmanades en butiksanställd kvinna att öppna en kassalåda.

-----

No more pages to load