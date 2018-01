Man attackerades av okänd knivman utanför bostad

– Under dagen kommer vi att knacka dörr och höra de vittnen som har gjort iakttagelser, säger Mikael Ehne.

Det var vid klockan 03.06 under natten mot fredag som ett par som bor på Lillgatan i området Liljeholmen hörde mystiska ljud från ytterdörren till sin lägenhet. Genom dörrens titthål upptäckte de en okänd man som stod lutad mot dörren och höll på med något.

En man i 25-årsåldern blev under natten till fredag rispad med en kniv av en okänd gärningsman. Händelsen inträffade vid en lägenhet på Liljeholmen i Jönköping.

