Just nu råder begränsad framkomlighet på E4 i södergående riktning, i backen i höjd med Torsvik. Fordonet kommer bärgas från platsen.

Det ryker från en lastbils bromsar på E4 i höjd med Torsvik, strax utanför Jönköping. Just nu råder det begränsad framkomlighet i södergående riktning.

-----

No more pages to load