Så stor blir advokatnotan för dubbelmordet

Mannens försvarsadvokat Henrik Lindblom har lagt ner 259 timmar på att försvara sin klient och begär ersättning på 500 000 kronor plus moms för sitt arbete. Målsägandebiträdet Elisabeth Massi Fritz å sin sida har lagt ner 351 timmar till en kostnad av 700 000 kronor plus moms. I de olika beloppen ingår även resor.

Nu har både försvaret och målsägandebiträdet inkommit med sina kostnadsanspråk i samband med rättegången mot den 24-årige dubbelmördaren från Mullsjö. Sammantaget handlar det om 1,2 miljoner kronor plus moms, rapporterar Corren.

