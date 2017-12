Singelolycka på länsväg 846

– Larmet kom in som en singelolycka på E4:an men det visade sig att den hade hänt på länsväg 846 som ligger precis bredvid motorvägen. En personbil har helt enkelt kört av vägen och ut på en grässlänt. Just nu vet jag inte orsaken till detta men både polisen och räddningstjänsten är där, faktiskt med tre ambulanser men vad jag förstått så är ingen person i behov av sjukhusvård, berättar polisens presstalesperson i Polisregion Öst, Thomas Agnevik.

