Skolkuratorn hade barnporr i datorn – döms till tre månaders fängelse

Brottet rubriceras som grovt brott eftersom det avsett ett stort antal bilder och filmer. Delar av materialet bedömdes även som “särskilt hänsynslösa”.

Nu döms skolkuratorn till fängelse i tre månader och skyddstillsyn. Han kommer även att få behandling för sexuellt avvikande beteende, vilket mannen ställt sig positiv till.

“Hänsynslösa bilder”

Enligt Tingsrätten hade mannen cirka 18 000 barnpornografiska bilder. Av dem var närmare 1 300 bilder särskilt hänsynslösa, vilket innebär att det på bilderna fanns särskilt unga barn som utsatts för våld eller tvång i olika sexuella situationer. Bland innehavet fanns även drygt 200 filmer med en sammanlagd speltid om 18 timmar.

Erkänner brott

I ett pressmeddelande från Tingsrätten framgår att ”mannen har erkänt att han har gjort sig skyldig till det som åklagaren har påstått men har ansett att barnpornografibrottet inte ska bedömas som grovt eftersom det är en mindre mängd bilder och filmer som är särskilt hänsynslösa och att det endast är ett mindre antal bilder och filmer som har gjorts tillgängliga för andra”.

Laddat ner och delat material

Tipset om att skolkuratorn hade stora mängder barnpornografiskt material kom till polisen i början av 2017 via rapporter från organisationen NCMEC (National center for missing and exploited children). Rapporterna innehöll barnpornografiskt material som kunde spåras till kuratorns IP-adress.

I förhör med polisen har kuratorn berättat att dennes konsumtion av barnpornografi började för 15 år sedan. Mannen har använt sig av olika program för att ladda ner och dela materialet. Kuratorn ska ha erkänt det här direkt när han togs in till förhör hos polisen i juni.