Stopp på E4 efter krasch

Medan räddningstjänstens arbete pågick på platsen inträffade ytterligare en olycka. Det var då en personbil som körde in i mittbarriären i södergående riktning.

Ingen person kom till skada i samband med olyckan, men båda fordonen behövde bärgas från platsen. Under räddningsarbetet kunde trafiken passera i ett körfält förbi platsen.

-----

No more pages to load