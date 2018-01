Klubblokal förstörd i brand

Ett 20-tal brandmän från Tranås, Aneby, Ydre och Gränna har deltagit i släckningsarbetet under kvällen. Räddningstjänsten bedömer att arbetet kommer att pågå under hela natten.

Sent på torsdagseftermiddagen uppstod en kraftig brand i ett klubbhus i Gripenberg utanför Tranås. Polisen har nu inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet.

