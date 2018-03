Tände eld på rullator – polisen utreder mordbrand

Branden kunde släckas och röken i trapphuset ventilerades ut. De boende som befann sig i lägenheterna höll dörrarna stängda under hela insatsen vilket innebar att inga rökskador uppstod i lägenheterna. Ingen person skadades i händelsen.

Sent på onsdagskvällen började det brinna i en rullator i ett trapphus i centrala Mullsjö. Polisen misstänker att branden var anlagd och utreder händelsen som mordbrand.

-----

No more pages to load