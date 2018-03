Tappad gris orsakade kaos på E4

Grisens tid i frihet blev dock mycket kort. Den blev tyvärr påkörd av en bil och dog. Trafiken stängdes av under en kort period för att få bort grisen från vägen. Föraren skadades inte i olyckan.

– En bil bakom mig började tuta och när jag kollade i backspegeln så stod luckan rakt ut. Troligtvis hoppade grisen sedan ut när jag saktade in och skulle stanna i kanten, säger lastbilschauffören som vill vara anonym.

