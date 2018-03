Tjuv togs på bar gärning efter flera inbrott i p-hus

– Ibland får man en magkänsla av att något inte står rätt till. Patrullen höll sig i närheten och efter ett tag hörde man hur en bil larmade där inne. Då fick de stärkta misstankar och gick in och fick de här inbrotten bekräftade, säger polisen presstalesperson Thomas Agnevik.

Det var vid midnatt som en polispatrull noterade hur en person slank in i parkeringshuset Smedjan på Södra Strandgatan i Jönköping strax innan stängning av p-huset. Patrullen fattade misstankar mot mannen då han betedde sig underligt och bar på en väska.

En man i 40-årsåldern sitter anhållen misstänkt för att under tisdagskvällen ha gjort inbrott i flera bilar i ett parkeringshus i centrala Jönköping.

