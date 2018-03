Totalkaos på E4 – fyra olyckor samtidigt

– Jag försöker reda ut efter hand men det positiva i allt är att det inte har rapporterats in några personskador, säger Thomas Agnevik.

Strax därpå larmades polis, ambulans och räddningstjänst till en fjärde olycka på E4, i höjd med Mjölby, där en skåpbil har kört in i mitträcket.

– I södergående kan det rulla men i norrgående är det helt stopp, vi väntar på bärgare och Trafikverket får leda om trafiken men det är svårt att leda om, det blir via turistvägen i så fall och då finns det risk för fler olyckor med det trafikflödet som det kommer att innebära.

På måndagseftermiddagen inträffade ett flertal trafikolyckor på E4 i höjd med Gränna. Under sena eftermiddagen och kvällen har det varit mycket svårframkomligt i båda riktningar.

