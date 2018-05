Timmerkaos på E4 norrut

Enligt News utsände inträffade olyckan på exakt samma plats som en tidigare lastbilsolycka under onsdagskvällen .

Senare på kvällen stängdes all trafik av på nytt då arbetet med att sanera vägbanan påbörjades. Vid 22-tiden på kvällen var det fortfarande oklart när det återigen skulle vara fullt framkomligt på platsen.

Kilometerlånga köer har bildats i båda riktningar. En tom timmerbil skickades till platsen för att plocka upp timret som ligger på vägen, meddelar polisen. Under kvällen har trafiken i norrgående riktning letts om via Linköping norra och Linköping östra.

SOS-larmet inkom klockan 18.58. En timmerbil ska ha kört in i en TMA-bil. Ingen person kom till skada i samband med olyckan

Under torsdagskvällen uppstod kraftiga trafikstörningar på E4 utanför Linköping efter en lastbilsolycka i höjd med Gärdstadverken.

