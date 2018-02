Efter kaoset på E4 – trafiken rullar sakta igen

Snöfallet kommer att fortsätta under dagen, så ta det försiktigt ute i trafiken.

Det ska även ha varit totalstopp i Ulricehamnstunneln, i riktning mot Borås, under fredagsförmiddagen. Detta sedan ett flera tunga fordon ställt sig på tvären.

Samtidigt som rapporterna kom från E4 kom också ett larm om en olycka mellan en bil och en lastbil på riksväg 40 vid Axamo utanför Jönköping. En personbil hade kört in i sidan på en lastbil och sedan hamnat i diket. Ingen person ska ha kommit till skada.

Flera olyckor under förmiddagen

Det har snöat en hel del under natten och det har dessutom frusit på de våta vägbanorna. Den kombinationen har gjort väglaget svårbemästrat och på E4 har en mängd lastbilar drabbats av problem. Söder om Ödeshög har flera lastbilar haft svårt att ta sig upp för backarna i norrgående riktning med lång kö som följd.

Snöfallet och halkan ställer till stora problem i trafiken runt omkring Jönköping. På E4 har det under fredagsmorgonen och förmiddagen varit totalstopp i norrgående riktning sedan ett flertal lastbilar fått stopp i uppförsbackarna i höjd med Gränna. Vid 11.20 kom rapporter om att vägen åter var öppen men att trafiken rullar mycket långsamt.

