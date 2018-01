Dubbla olyckor på E4 – två till sjukhus

Strax före 22.30 inträffade en så kallade upphinnandeolycka i närheten av det pågående bärgningsarbetet. En bil körde in i bakänden på den en annan.

Sent på fredagskvällen uppstod trafikstörningar på E4 med anledning av en lastbilsolycka. I samband med bärgningsarbetet inträffade ytterligare en olycka på platsen, vilket ledde till att två personer fick föras till sjukhus.

