Två anhållna för mordförsök efter skottlossning

– Man har gjort en husrannsakan och tagit in ett antal personer, och i nuläget sitter två personer anhållna, säger Peter Ström, vakthavande befäl vid polisen i region öst.

Under natten mot onsdag anhölls två personer i ärendet. De är misstänkta för försök till mord.

Under natten till onsdag anhölls två personer misstänkta för försök till mord.

-----

No more pages to load