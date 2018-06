Den andra våldtäkten inträffade i en lägenhet på Öxnehaga. Brottet anmäldes vid nio-tiden på söndagsmorgonen men ska ha skett under den gångna natten. Målsägande är en kvinna född i början av 90-talet och misstänkt är en man född i slutet av 90-talet. Lägenheten spärrades av för spårsäkring och kvinnan fördes till sjukhus för undersökning. Den utpekade mannen hämtades in till förhör och anhölls senare.

Den ena våldtäkten misstänkt ha ägt rum i en lägenhet i centrala Jönköping. Händelsen anmäldes klockan 08.05 på söndagen. Den drabbade är en flicka under 18 år. Polisen grep två män, födda i slutet av 90-talet, misstänkta för våldtäkten. Den ena, som uppges vara lägenhetsinnehavaren, släpptes efter förhör. Den andre mannen anhölls misstänkt för brottet.

Under natten till söndag inträffade två våldtäkter i Jönköpings kommun. En av de drabbade är en flicka under 18 år, uppger polisen.

Två misstänkta våldtäkter under helgen

