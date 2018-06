Polisen uppger att det eventuellt kommer genomföras en brottsplatsundersökning på adressen under dagen.

Det var strax efter klockan åtta på torsdagsmorgonen som polisen tog emot samtal från en villaägare i Kyrkeryd i Habo, angående ett inbrott som ska ha inträffat under natten.

En villaägare i Habo har haft påhälsning av tjuvar under natten till torsdag.

