Vilsen kattunge upphittad på Asecs – nu efterlyser polisen ägaren

Kattungen är inte ID-märkt och den finns just nu på polishuset i Jönköping.

Polisen i Jönköping fick på torsdagskvällen in ett lite annorlunda, men också väldigt gulligt, ärende på sitt bord. En liten kattunge hade hittats på Coops parkering vid Asecs och nu behöver polisen hjälp att finna ägaren.

