Chockhöjning av Jönköpings villapriser – ökar mest i hela landet

Köpeskillingskoefficienten i Jönköpings kommun låg de sista tre månaderna 2017 på 2,13. Under samma period 2016 låg K/T-talet på 1,95. K/T-talet beskriver hur mycket mer än fastighetens taxeringsvärde som köparen har betalat.

Som JKPG News tidigare rapporterat tror många mäklare att priserna på bostadsmarknaden är på väg att falla. Men även under sista kvartalet 2017 skedde en ökning, enligt nya siffror från SCB.

Under slutet av 2017 ökade villapriserna i Jönköpings län mest i hela landet jämfört med samma period föregående år. Det visar siffror från SCB.

