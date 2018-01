Johan på Fastighetsbyrån: Jag brinner för mäklaryrket!

Att sälja och köpa en bostad är vanligtvis de största affärerna som man gör i sitt liv. Johan Sethberg förklarar att det är viktigt att deras kunder känner trygghet och att man måste sätta sig in i en köpare och en säljares situation. Bra kommunikation är nödvändigt.

– Jag har varit delaktig i många bostadsaffärer men ofta har jag lämnat över de uppdrag jag fått in till mina kolleger. Nu är det dags för mig att mäkla mer. Det är det jag trivs allra bäst med, säger Johan.

