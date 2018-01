LISTA: Här är Jönköpings bästa mäklare

Under 2017 lyckades två mäklare i Sverige passera miljardgränsen beräknat på publicerade objekt. För tredje året i rad var det Richard Lagerling på Stockholmsbyrån Lagerlings som knep förstaplatsen i Sverige. Han hade 107 bostadsannonser med ett sammanlagt värde på närmare två miljarder.

När beräkningen i stället görs på antal rekommendationer från tidigare kunder är det Sebastian Stojanovic på Fastighetsbyrån som kan titulera sig landets främste mäklare 2017.

– Sebastian har under året fått in 118 rekommendationer från tidigare kunder. Han ligger långt över snittet, som är 13 rekommendationer per mäklare, säger Alexandra Eldin, marknadsansvarig på Hittamäklare i ett pressmeddelande.

Jönköpingsmäklarna med högst publicerat värde 2017

1. Henrik Holm, Svensk Fastighetsförmedling, 186 244 992

2. Amelie Sjöbring, Fastighetsbyrån, 151 255 008

3. Christian Österberg, Bjurfors, 138 324 992

4. Julia Stael von Holstein, MOHV, 129 935 000

5. Nathan Efram, Bjurfors, 119 955 000

Jönköpingsmäklarna med flest rekommendationer från tidigare kunder 2017

1. Carl-Johan Åkesson, Skandiamäklarna, 23

2. Christian Österberg, Bjurfors, 20

3. Daniel Jönsson, Skandiamäklarna, 19

4. Ivana Mrsic, Mäklarhuset, 11

5. Nathan Efram, Bjurfors, 11

Källa: Hittamäklare.se