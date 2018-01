Mäklarpanelen: Vinden har vänt på bostadsmarknaden

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, har 426 av företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 4,71 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 4,25 när samma fråga ställdes i december. Fördelen för köpare minskar alltså vilket gäller både på riksnivå och samtliga segment.

