Vräkningshot och störande grannar ökar

– Den stora bostadsbristen har gjort att många hyresvärdar i dag har en lägre toleransnivå gentemot sina hyresgäster och är snabbare än tidigare på att skicka uppsägningar. De vet att en ny hyresgäst snart flyttar in. Samtidigt är folk väldigt rädda för att förlora sin bostad eftersom de vet att det är så pass svårt att hitta en ny, säger Nyström.

Bostadsbristen har resulterat i en hårdare bostadsmarknad. Nya siffror från Hyresgästföreningen visar att både uppsägningar och störningar är vanliga ärenden när medlemmar ringer in till föreningens jurister för att få hjälp.

