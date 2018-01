650 000 kan tvingas till syntest för att få behålla körkortet

Snart får de svar på om det behöver utredas ytterligare då VTI-studien beräknas vara klar under våren.

Han får stöd i statistiken som visar att äldre förare inte är de som är farligast i trafiken. Risken för att vålla en vägtrafikolycka är till och med allra lägst vid 75 års ålder enligt försäkringsbolaget IF. Som 75-åring är risken omkring 20 procent lägre än snittet medan det är förare i åldern 18 och 19 år som har det största riskbeteendet. Enligt försäkringsbolaget är risken 3,5 gånger högre för den gruppen att vålla en olycka jämfört med snittet. I statistiken tas det även hänsyn till att äldre kör färre kilometrar.

– Danmark har gått ifrån det. Det finns inget som visar att äldre skulle vara mer inblandade i trafikolyckor just på grund av åldern. Olyckstal beror också på hur man räknar, man kan räkna till exempel på körd kilometer men äldre som grupp ser vi inte som något problem, säger Lars Englund.

Just nu pågår en studie för att undersöka om det behöver införas hälsokontroller för bilförare över en viss ålder. Men det finns länder som även har tagit bort det helt och hållet. Danmark hade kontroller i närmare elva år men eftersom det inte hade någon effekt alls på ökad trafiksäkerhet togs kravet bort.

-----

No more pages to load