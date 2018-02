Äntligen sportlov – här är aktiviteterna du inte får missa

Många föreningar och organisationer står bakom sportlovsaktiviteterna tillsammans med kommunen. Om vädret håller i sig blir det ett sportlov med snö och flera möjligheter att testa vintersport. Men veckan bjuder också på ett stort utbud av inomhusaktiviter.

– Vi jobbar för att barn och unga ska ha en bra fritid. Alla ska kunna ta del av aktiviteter och träffa kompisar. Det är viktigt att vi också ger utrymme och förutsättningar för eget skapande. På sportlovet finns det många tillfällen till det, till exempel kan man prova på att hantverka, göra egen film och lära sig programmering. Aktiviteterna på fritidsgårdarna är ofta ett resultat av ungdomars egna önskemål och engagemang, säger Mia Carlsson, föreningsutvecklare på kultur- och fritidsförvaltningen, i ett pressmeddelande.

Konståkning, brandövning och fotbollsfritids

Jönköpings kommun har sammanställt ett sportlovsprogram med de aktiviteter som anordnas. Här följer några exempel från listan.

På måndag 12 februari finns det möjlighet att följa med Ung Fritid till Boda Borg i Sävsjö för en dag med spännande och kluriga utmaningar.

Under veckan kan den som vill även passa på att prova konståkning, hockey eller vanlig skridskoråkning tillsammans med Jönköpings Skridskoklubb på Kinnarps arena. Åldersgränsen är 6–12 år och man får själv stå för skridskor, hjälm och varma kläder.

På måndag och tisdag kan man följa med Upptecharklubben till Upptech på Kålgården för ett par dagar fyllda av experiment.

Dessutom är det öppet hus på brandstationen på Rosenlund. Där kan man bland annat träffa Flammy – barnens brandapa, testa klätterväggen, krypa i rökövningshuset, testa på att släcka en brand, titta in i en brandbil, slangbowla och prova brandmannens kläder.

Under veckan bjuder även Jönköpings Södra IF in pojkar och flickor mellan 7–9 år till fotbollsfritids och de som är mellan 10–13 år till Sportlovscamp.

Dessutom finns det möjlighet att gå tipsprommenad på Stadsbiblioteket under hela sportlovsveckan.

Hela sportlovsprogrammet hittar du här.