Digital död för råttan: ”En väldigt bra lösning”

– Får man in en råtta i huset kan den ställa till med stora problem, avslutar Anna Whiflock.

Väl inne i fällan får råttan ganska snabbt i sig 5 000 volt under ett par minuter och därefter dör den och hamnar i ett kärl där flera döda råttor kan finnas. När kärlet är fullt går en signal via nätet till Anticimex som då kommer och tömmer boxen.

– Mössen är ganska nyfikna av sig och går in i fällan först medan råttan är mer skeptisk mot nya saker. Men efter någon vecka eller två närmar de sig den och då är den fast, förklarar Anna Whiflock.

