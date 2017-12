Elchocken – högsta priset på flera år

Under året har en kärnkraftsreaktor på OKG i Oskarshamn slagit igen. Och utfasningen av kärnkraft fortsätter då två reaktorer på Ringhals ska stängas inom några år. Trots det förväntas elproduktionen i Norden öka nästa år eftersom vindkraftsproduktionen ökar samt att Finland väntas trycka på startknappen i deras nya kärnkraftsanläggning. Det gör att lägre priser spås de närmaste två åren för att efter det öka igen.

Årets medelpris för el beräknas hamna på cirka 30 öre per kilowattimme. Det är åtta procent högre än förra året och 32 procent högre än 2015, då elpriset var väldigt lågt. 2017 års elpris är därmed det högsta sedan 2013, enligt det Linköpingsbaserade elbolaget Bixia.

Årets elpriser är de högsta på flera år. En anledning är att en svensk kärnkraftsreaktor har slagit igen under året. Och fler anläggningar är på väg att fasas ut.

-----

No more pages to load