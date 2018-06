Bad i Vättern – här är nya beskedet

I år har miljö- och hälsoskyddskontoret startat provtagningarna tidigare än normalt. Enligt EU:s definition har vi i Jönköpings kommun badsäsong 1/7–15/8. Provtagningarna ska köra igång senast två veckor före badsäsongen. Om värmen kommer tidigare startar också provtagningarna tidigare. Hur ofta man tar prover beror på badets klassning. Provtagningar görs minst en gång per månad vid EU-bad och övriga bad.

Under dagen uppdateras Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatsen där allmänheten kan se badvattnets kvalitet.

