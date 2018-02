Ny krislinje ska rädda vabruari

– Många företags stora utmaning, inte minst under vintern, är alla sjuk- och vab-dagar som sätter dem i klistret. Att få in extrapersonal är ofta en tidskrävande process. Det har vi ändrat på, säger Miguel de Freitas, vd på Instajobs, i ett pressmeddelande.

Instajobs, en del av rekryteringsjätten Academic Work, har sedan 1,5 år tillbaka utvecklat en teknik som gör det möjligt för företag att lösa problemet med underbemanning med kort varsel. Nu utökar de sin tjänst med en krislinje för extrabemanning under vabruari.

