Obetalda p-böter – så många har skulder

Totalt minskade svenskarnas parkeringsskulder med 10 procent under 2017, från 598 miljoner till 539 miljoner. Antalet personer som hamnade i skuld till följd av parkeringsböter sjönk med 4 procent till 35 775 personer. De senaste två åren har antalet personer med parkeringsskulder minskat med totalt 8 procent.

Under 2017 minskade parkeringsskulderna med 12 procent i Jönköpings kommun, till cirka 2,6 miljoner kronor. Samtidigt är det färre personer i kommunen som står för böteslapparna. Totalt har 305 personer en skuld hos Kronofogden till följd av obetalda parkeringsböter. Det visar statistik från Kronofogden som Visma har sammanställt.

-----

No more pages to load