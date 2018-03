Okända regler för snöröjning – husägare kan tvingas betala skadestånd

– Det skulle underlätta om alla kommuner hade samma regler. Risken för olyckor ökar betydligt om ansvaret för att skotta och sanda på vägbanan faller mellan stolarna. Dessutom kan det bli svårt för exempelvis brevbärare och räddningstjänst att ta sig fram, säger Caroline Uliana, informationschef på If, i en kommentar.

En undersökning som försäkringsbolaget If har gjort visar att varannan svensk villa- eller radhusägare inte vet vad som gäller i den egna kommunen.

Vintern håller just nu landet i ett järngrepp. Men vem ansvarar egentligen för att skyffla bort snön och plocka ner istapparna vid trottoarerna utanför villatomterna? En ny undersökning visar att varannan villa- eller radhusägare inte vet vilka regler som gäller i deras kommuner.

-----

No more pages to load